Dünya

İran protestolarında son durum: 4 bine yakın polis yaralandı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülke genelindeki gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 700'den fazla polisin yaralandığını söyledi.

AA19 Ocak 2026 Pazartesi 12:48
Mehr Haber Ajansına göre Azizi, düzenlediği basın toplantısında rejim karşıtı gösterilere ilişkin bilgi verdi.

Azizi, "Son olaylarda yaralı sayısı maalesef yüksek. 3 bin 700'den fazla polis yaralandı. Ancak kesin yaralı sayısı net değil." dedi.

4 BİNE YAKIN POLİS YARALANDI

Emniyet güçlerine ait 2 bin 200'den fazla araç, 250'den fazla okul ve 300 caminin zarar gördüğünü söyleyen İranlı yetkili, olaylarda hayatını kaybeden emniyet personeli ve sivillerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Tesnim Haber Ajansı, 11 Ocak'ta gösterilerde hayatını kaybeden emniyet görevlisi sayısının 111'e ulaştığını duyurmuştu.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 178'i emniyet görevlisi, 3 bin 919 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 669 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

