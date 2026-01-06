İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0481
  • EURO
    50,4173
  • ALTIN
    6182.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran protestolarında son durum: 568 polis ile 66 Besic mensubu yaralandı
Dünya

İran protestolarında son durum: 568 polis ile 66 Besic mensubu yaralandı

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda şu ana kadar 634 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

AA6 Ocak 2026 Salı 17:01 - Güncelleme:
İran protestolarında son durum: 568 polis ile 66 Besic mensubu yaralandı
ABONE OL

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, gösterilerdeki olaylar sırasında 568 polis ile gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubu 66 kişi yaralandı.

Güvenlik görevlilerinin ikisi gerçek mermiyle, 152'si av tüfeği mermisi, 11'inin de bıçakla yaralandığı bilgisi verildi.

Diğer yandan gösterilerin başladığı Tahran Kapalı Çarşı civarında bugün de bir grup protesto için toplandı.

Ülke yönetimi aleyhine slogan atan yaklaşık 150 kişilik grup polisin müdahalesiyle dağıtıldı.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini belirtmişti.

Can kayıplarının yaşandığı olaylarda İran tarafından şu ana kadar toplam ölü sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

  • İran Gösterileri
  • Güvenlik Görevlileri
  • Yaralananlar

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.