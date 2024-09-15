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Dünya

İran, Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarına tepki gösterdi

İran Meclisi İdari Heyeti Sözcüsü Ali Rıza Selimi, Tahran'ın diğer ülkelere balistik füze verdiğine ilişkin G7 ülkelerinin iddialarını yalanladı.

AA15 Eylül 2024 Pazar 10:23 - Güncelleme:
İran, Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarına tepki gösterdi
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Mehr Haber Ajansı'na konuşan, Selimi, "Meclis olağan toplantısında bazı Avrupa ülkelerinin İran aleyhindeki açıklamaları ele alındı ve İran'ın hiçbir ülkeye balistik füze vermediği ve vermeyeceği vurgulandı." dedi.

İranlı yetkili, söz konusu iddiaların İsrail'in Avrupa ülkelerine yaptığı baskılar neticesinde ortaya çıktığını öne sürdü.

Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkeleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran, Ukrayna savaşında Rusya'ya balistik füze vermekle suçlanmıştı.

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