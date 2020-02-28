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Dünya

İran Sağlık Bakanı: Koronavirüs vakalarının gelecek hafta zirveye çıkacağını görüyoruz

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının gelecek hafta zirveye çıkacağını ancak herhangi bir kenti karantinaya almayı düşünmediklerini söyledi.

AA28 Şubat 2020 Cuma16:44 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:44

Nemeki, başkent Tahran'da düzenlenen Korona ile Mücadele Merkezi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, salgının önlenmesi için önemli kararlar aldıklarını belirtti.

Ülkedeki hastanelerin tüm birimleriyle hazırlandığını aktaran Nemeki, "Ancak önümüzde zor bir haftanın olacağı bir gerçek. Ulusal ve uluslararası epidemiyolojik gözlemler, hastalığın yayılmasının önümüzdeki günlerde ve gelecek hafta zirveye çıkacağını gösteriyor." dedi.

Zorunlu olmadıkça halkın seyahatlerden kaçınmasını isteyen İranlı bakan, ülkede şüpheli görülen kişilerin 14 gün karantinaya alınacağını ve bu konuda Silahlı Kuvvetler personelinin de kendilerine yardımcı olacağını ifade etti.

- Eğitime 3 gün ara

Nemeki, önlemler doğrultusunda ülke genelinde eğitime de ara verileceğini belirterek şöyle devam etti:

"Tüm ülkede okulların 3 gün tatil edilmesine karar verildi. Üniversiteler de hafta sonuna kadar tatil olacak ancak öğretim üyeleri görevlerinin başında olacak ve eğitim uzaktan gerçekleştirilecek."

Halka, yetkililerin salgını önleme çabalarına yardımcı olma ve tavsiyelere uyma çağrısında bulunan Nemeki, "Şehirlerin karantinaya alınmasını bilimsel bir yöntem olarak kabul etmiyoruz ancak vatandaşların gidiş-gelişlerinin kontrolünü sıkılaştırma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini açıklamıştı.

İran'da koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 6 milletvekili bulunuyor.

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