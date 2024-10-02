İran, dün akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İran'dan İsrail'e füze yağmuru! Saldırıda Heniyye, Nasrallah ve Nilfuraşan detayı İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

İRAN: İSRAİL'E SALDIRIYI MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ UYARINCA DÜZENLEDİK



AA muhabiri, İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Saeid İravani'nin BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektuba ulaştı.

Mektupta, İran'ın salı akşamı İsrail'in askeri ve güvenlik hedeflerine yönelik füze saldırısı düzenlediği bildirildi.

Saldırının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiği belirtilen mektupta, bunun "siyonist rejimin" İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik ihlallerine cevap olduğu ifade edildi.

İRAN: SALDIRI SONRASI ABD'YE OPERASYONUN SONA ERDİĞİNİ VE KARŞILIK VERİLMEMESİ HALİNDE DEVAM ETMEYECEĞİNİ BİLDİRDİK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin dün İsrail'e düzenlediği füze saldırılarından sonra ABD yönetimine "saldırıların sona erdiğini, İsrail'in karşılık vermemesi halinde devam etmeyi düşünmediklerini ve ABD'nin müdahalesi halinde bölgedeki Amerikan güçlerini hedef alacaklarını bildirdiklerini" söyledi.

ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI BENNETT: ORTA DOĞU'NUN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın hava saldırıları sonrasında yaptığı açıklamada, "İsrail, Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek için son 50 yılın en büyük fırsatıyla karşı karşıya. Satranç oynamayı bilen İran liderliği bu gece büyük bir hata yaptı. Nükleer projesini yok etmek, büyük enerji tesislerini yok etmek ve bu terörist rejimi ölümcül şekilde yaralamak için şimdi harekete geçmeliyiz." dedi.

Bennett sözlerine şöyle devam etti: Korkaklığı kollarını (Hamas, Hizbullah, Husiler,) bizi öldürmek için gönderen İran terörist ahtapotunun kafasına vurmak için, Ayetullahlar Tahran'daki saraylarında güvenle otururken. Ahtapotun kolları ağır yaralı; şimdi sıra başın üzerinde. Çocuklarımızın geleceğine yönelik bu korkunç tehdidi ortadan kaldırmalıyız. İran halkına ayağa kalkmaları ve kadınlarına ve kızlarına uyguladığı terör rejiminden kurtulmaları için bir fırsat vermeliyiz. Gerekçemiz var. Araçlarımız var. Çocuklarımızı kaçırdılar. Yerleşim yerlerimizi yok ettiler. Tarlalarımızı yaktılar. Gemilerimize ateş açtılar. Kiryat Shmona, Kfar Gazze ve Sderot'ta çocukları terörize ettiler. Şimdi tam zamanı. Aslanlardan oluşan bir millet birleşti ve geçen yıl gücünü kanıtladı ve uzun zamandır değişim, eylem için özlem duyuyor. Tarihin kapıyı çaldığı ve açılması gereken anlar vardır. Fırsat kaçırılmamalıdır.

İşte İran ile İsrail arasında dakika dakika yaşananlar:

İran'ın İsrail'e dün düzenlediği füze saldırısında Tel Aviv'in kuzeyindeki Hod Haşaron kentinde yaklaşık 100 ev zarar gördü.

İran dini lideri Ali Hamaney, İran'in İsrail'e başlattığı hava saldırısı sonrası bölgedeki gerilim ve savaşlarının nedeni ile ilgili olarak, "Bölgemizde, çatışmalara ve savaşlara, endişelere ve düşmanlıklara neden olan sorunun temeli, bölgenin barış ve huzurunu istemeyenlerin varlığından kaynaklanmaktadır. Yani Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin dün İsrail'e düzenlediği füze saldırılarından sonra ABD yönetimine "saldırıların sona erdiğini, İsrail'in karşılık vermemesi halinde devam etmeyi düşünmediklerini ve ABD'nin müdahalesi halinde bölgedeki Amerikan güçlerini hedef alacaklarını bildirdiklerini" söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptıkları telefon görüşmesinde İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını değerlendirdi.

Husiler, İran'ın dün geceki füze saldırısı sonrasında İsrail'e misilleme amaçlı 3 seyir füzesi attıklarını açıkladı.

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, İran'ın 2020'de ABD askerlerinin konuşlandığı Irak'taki üsse düzenlediği saldırının ardından travmatik beyin hasarı (TBH) teşhisi konulan 100'den fazla Amerikan askerinin sağlık durumunu "baş ağrısı" olarak nitelendirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail ile Hamas arasında bir yıl önce başlayan çatışmaların o dönemde öngörülemeyecek kadar tırmandığını ve "topyekün bölgesel bir savaşın eşiğine gelindiğini" söyledi.

10:55 İsrail'in Tahran'ın füze saldırısına "ilerleyen günlerde" karşılık vereceği ve İran'a ait petrol rafinerilerini hedef almayı planladığı iddia edildi.



Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının bölgedeki gerginliği daha da tırmandırdığını belirterek füze saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın hava saldırılarının başlamasının ardından yapılacak bir karşı saldırının İsrail'in elindeki şans olduğuna vurgu yaparak, "İsrail, Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek için son 50 yılın en büyük fırsatıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Fransa'nın, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısını "en sert şekilde" kınadığı bildirildi.

Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını kınadığı bildirildi.

İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Cafer Yazerlu, güvenlik gerekçesiyle ülkedeki uçuşların iptal süresinin yarın sabah 05.00'e kadar uzatıldığını duyurdu.

06:44 Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarını kınadı.

05:47 İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrail'in İran'a saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi.

05:17 ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin, "İran, Orta Doğu'da istikrarsızlaştırıcı ve tehlikeli bir güç; İsrail'e yönelik bugünkü saldırısı da bu gerçeği kanıtlamaktadır." dedi.

03:32 İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, "İngiliz kuvvetleri bu akşam Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmanmasını önleme çabalarında rollerini oynamıştır" açıklamasında bulundu. Operasyona katılan personele teşekkür eden Healey, ülkesinin İsrail'in savunmasına ne şekilde destek verdiğine ilişkin detay paylaşmadı.

01:59 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yaptığı açıklamada, "İsrail rejiminin karşılık vermemesi halinde operasyonumuz sona ermiştir. Aksi takdirde tepkimiz çok daha güçlü ve sert olacaktır" dedi.

01:43 İran'ın İsrail'e yönelik füzeli saldırılarının "bozguna uğratılmış ve etkisiz hale getirilmiş gibi göründüğünü" söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, "Hiç kuşkunuz olmasın, ABD İsrail'i tamamen, tamamen, tamamen desteklemektedir" açıklamasında bulundu.

01:31 İran, İsrail'e yönelik füze saldırısının "BM Şartı'nın 51. maddesine göre meşru müdafaa hakkı uyarınca" gerçekleştirildiğini belirtti.

01:05 İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği "Gerçek Vaad 2" operasyonu başkent Tahran'da coşkuyla kutlandı.

00:58 İran'ın füze saldırılarında 3 İsrailli hafif şekilde yaralanırken, Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü füzelerin düştüğü anlarda Eriha'da 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

00:57 Yunanistan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı.

00:43 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran, bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek" dedi. Netanyahu, İran'ın füze saldırısının başarısız olduğunu savunarak misilleme sözü verdi.

00:16 ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında yara alan veya hayatını kaybeden herhangi bir ABD personelinin bulunmadığı belirtildi.

00:04 Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırıları dolayısıyla sevinç gösterisi yapıldı.

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- İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran, ulusal güvenliğini hedef alan saldırılarına karşılık İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından gerçekleştirilen saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran, saldırıda İsrail'e yüzlerce füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunulmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ülkesinin İsrail'in saldırganlığına karşı meşru haklar temelinde misillemede bulunduğunu belirterek, "Saldırgan değiliz ancak tehditlere karşı kararlıyız. İran'la çatışmaya girmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Saldırının ardından Batı Kudüs'te dün bir sığınakta düzenlenen İsrail Kabinesi toplantısında İran'ın füze saldırısına karşılık verilmesinin kararlaştırıldığı ancak bu misillemenin ne şekilde olacağına dair karar verilmediği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yayımladığı görüntülü açıklamasında, füze saldırısıyla İran'ın "büyük bir hata yaptığını ve bedelini ödeyeceğini" söylemişti.