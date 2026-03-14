  İran saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'ndan mart ayında şu ana kadar 77 gemi geçti
Dünya

İran saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'ndan mart ayında şu ana kadar 77 gemi geçti

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndan, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sonrasında mart ayının başından bu yana sadece 77 geminin geçiş yaptığı tespit edildi.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 07:51 - Güncelleme:
İran saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'ndan mart ayında şu ana kadar 77 gemi geçti
İngiltere merkezli denizcilik veri sağlayıcısı Lloyd's List Intelligence raporunda, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel çatışmanın Hürmüz Boğazı'na etkisine ilişkin bilgi verildi.

Verilere göre, geçen yılın 1-11 Mart tarihleri arasında boğazdan 1229 gemi geçerken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 77'ye geriledi.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 26'sının İran, yüzde 13'ünün Yunanistan ve yüzde 12'sinin Çin bağlantılı gemilerden oluştuğu belirtildi.

Boğazı kullanan mevcut gemilerin çoğunun Rusya ve İran ile bağlantılı olan ve Batı yaptırımlarını aşmak için kullanılan "gölge filo"ya ait olduğu belirtildi.

- GÖLGE FİLOLARLA İHRACAT

Lloyd's List Intelligence kıdemli analisti Bridget Diakun'un değerlendirmelerine yer verilen raporda, İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerle hala ihracat yapmaya devam ettiği belirtildi.

Diakun, "Geçiş yapan tankerlerin ve gaz taşıyıcıların yarısından fazlası gölge filolardan oluşuyor. Bu gemiler aksamalara alışkınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tip gemilerin, çoğunlukla bakımsız, sigortası olmayan ve mülkiyet yapısı şüpheli eski gemilerden oluştuğunu ifade eden Diakun, bu gemilerin geçiş denemesi yapma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtti.

- HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİŞLER DURMA NOKTASINA GELDİ

Küresel petrol arzının yüzde 20'sinin geçtiği ve İran sınırında yer alan Hürmüz Boğazı'ndan gemilere yapılan saldırılarla geçişler durma noktasına geldi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), mart ayının başından bu yana 9'u petrol tankeri olmak üzere toplam 20 ticari geminin saldırıya uğradığını veya olay bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) de bölgede 8'i petrol tankerlerini kapsayan toplam 16 olayı kaydetti.

İran, ABD ile İsrail'in ülkeye saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nı saldırılarla bağlantılı ülkelere ait gemilerin geçişine kapatmıştı.

Ayetullah Ali Hamaney'in, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından Uzmanlar Meclisi tarafından seçilen oğlu Mücteba Hüseyni Hamaney, liderlik görevine geldikten sonra dün yayınlanan ilk mesajında, "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kozu da kesinlikle devam ettirilmelidir." ifadelerini kullanmıştı.

