  • İran saldırılarında bilanço ağırlaşıyor... Pentagon'un talebi ABD'yi karıştırdı
Dünya

İran saldırılarında bilanço ağırlaşıyor... Pentagon'un talebi ABD'yi karıştırdı

Washington Post'un kaynaklara dayandırdığı habere göre Pentagon, İran'a yönelik askeri operasyonların finansmanı için Beyaz Saray'dan 200 milyar doları aşan bir bütçe talep etti. Üst düzey Beyaz Saray yetkilileri ise bu rakamın Kongre'den onay alma şansına şüpheyle yaklaşıyor.

AA19 Mart 2026 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının mali boyutu gün geçtikçe büyüyor. Washington Post gazetesinin ortaya koyduğu iddiaya göre Pentagon, saldırıların devamı için Beyaz Saray'a 200 milyar doları aşan devasa bir bütçe talebiyle başvurdu. Kongre'deki savaş karşıtı üyelerin bu rakama sert tepki göstermesi bekleniyor.

200 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN TALEBİ

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İran'a saldırılarını sürdürmek amacıyla Kongre'ye sunulması için Beyaz Saray'dan 200 milyar doların üzerinde bütçe talep ettiği iddia edildi. Washington Post gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon'un İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için 200 milyar dolardan fazla bütçe talebi için Beyaz Saray'a başvurduğu belirtildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın Kongre'den ne kadarlık bir bütçe talep edeceğinin belirsizliğini koruduğu ve Savunma Bakanlığının iki haftada bu konuda farklı finansman paketleri önerdiği öne sürüldü.

Söz konusu rakamın, Trump yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü hava operasyonlarının maliyetini aşacağına işaret edilen haberde, bazı üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin, talebin Kongre'de onaylanma ihtimaline şüpheyle yaklaştığı iddia edildi. Bu talebin özellikle çatışmaya karşı çıkan Kongre üyelerinin direnişiyle karşılaşacağı belirtildi.

Haberde, Savunma Bakanlığının konuya ilişkin değerlendirme yapmayı reddettiği, Beyaz Saray'ın ise görüş taleplerine hemen yanıt vermediği iddia edildi.

ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA İRAN'DAKİ CAN KAYBI 1348'İ AŞTI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı ise 17 bini aştı.

