ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan paylaştığı bir mesajda, İngiltere yönetimini ABD'ye savunma desteği verme konusunda geç kalmakla suçladı. İngiltere'nin Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiğini hatırlatan Trump, "Bir zamanlar büyük bir müttefikimiz, belki de müttefiklerimizin en büyüğü olan İngiltere, nihayet Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi olarak düşünüyor" dedi. Ancak İngiltere'nin bu karar için geç kaldığının altını çizen Trump, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.