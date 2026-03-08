İSTANBUL 11°C / 6°C
Dünya

İran saldırısı 2 ülkenin arasını açtı! Trump: Artık size ihtiyacımız yok

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'nin Orta Doğu'ya uçak gemisi gönderme konusunda geç kaldığını belirterek, 'Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama, bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok' dedi.

8 Mart 2026 Pazar 07:42
İran saldırısı 2 ülkenin arasını açtı! Trump: Artık size ihtiyacımız yok
ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan paylaştığı bir mesajda, İngiltere yönetimini ABD'ye savunma desteği verme konusunda geç kalmakla suçladı. İngiltere'nin Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi değerlendirdiğini hatırlatan Trump, "Bir zamanlar büyük bir müttefikimiz, belki de müttefiklerimizin en büyüğü olan İngiltere, nihayet Orta Doğu'ya iki uçak gemisi göndermeyi ciddi olarak düşünüyor" dedi. Ancak İngiltere'nin bu karar için geç kaldığının altını çizen Trump, "Başbakan Starmer, artık onlara ihtiyacımız yok. Ama bunu hatırlayacağız. Biz kazandıktan sonra savaşlara katılan insanlara ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

