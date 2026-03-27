Dünya

İran savaşı dijitale taşıdı: FBI direktörünün e-postalarını sızdırdı

ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Kash Patel'in, direktör olmadan önce kullandığı kişisel e-posta hesabının İran bağlantılı bir grup tarafından hacklendiği bildirildi.

AA27 Mart 2026 Cuma 21:13
ABD medyasına açıklama yapan Adalet Bakanlığı yetkilileri, FBI Direktörü Patel'in hesabının hacklenmesine ilişkin haberleri doğruladı.

Amerikan CNN televizyonu ise İran bağlantılı hackerların, Patel'in kişisel e-posta hesabına erişerek burada yer alan çok sayıda fotoğraf ve belgeyi kamuoyuna yayımladığını belirtti.

Haberde, bilgi sahibi bir kişiye dayandırılarak, Patel'in FBI direktörü olmadan önceki döneme ait ve kişisel e-posta hesabından çalındığı iddia edilen fotoğrafların "gerçekliğinin" teyit edildiği belirtildi.

Söz konusu e-postaların 2011 ile 2022 yılları arasında yazılan ve Patel'in çeşitli kişilerle yaptığı kişisel, iş ve seyahat yazışmalarını içerdiği kaydedildi.

Öte yandan "Handala HackTeam" adlı bir hacker grubu, Patel'in e-postalarından alındığını iddia ettiği bazı fotoğraf ve yazışmaları sosyal medyada paylaşırken, Adalet Bakanlığı yetkilileri bu konuda bir değerlendirme yapmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

İlk test Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında! Bakan Uraloğlu detayları 24'e anlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
