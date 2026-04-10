  • İran savaşı NATO'yu birbirine kattı: Trump'tan Rutte'ye 'kısasa kısas' iması
Dünya

İran savaşı NATO'yu birbirine kattı: Trump'tan Rutte'ye 'kısasa kısas' iması

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran savaşında eylemsiz kalan müttefiklere öfkesini yansıttığı ve 'kısasa kısas' planladığını ima ettiği iddia edildi. NATO Sözcüsü iddiaları yalanlarken Rutte, Trump'ın hayal kırıklığını anladığını söyledi.

AA10 Nisan 2026 Cuma 09:31 - Güncelleme:
İran savaşı NATO'yu birbirine kattı: Trump'tan Rutte'ye 'kısasa kısas' iması
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, NATO ittifakı içinde derin çatlaklar oluşturdu. Politico'nun üç Avrupalı yetkili ve konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ile Rutte arasındaki 8 Nisan tarihli Beyaz Saray görüşmesi son derece gergin bir atmosferde geçti.

TRUMP'TAN RUTTE'YE 'KISASA KISAS' İMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde, ittifaktaki ülkelerin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta "eylemsiz kalması" nedeniyle "öfkesini kustuğu" iddia edildi. Politico internet sitesinin üç Avrupalı yetkili ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump ve Rutte'nin Beyaz Saray'da 8 Nisan'da yaptığı görüşme ele alındı.

Görüşmenin "gergin" geçtiği belirtilen haberde, Trump'ın, NATO müttefiklerinin savaşta "eylemsiz kalması" nedeniyle görüşmede Rutte'ye "öfke kustuğu" ileri sürüldü.

Haberde, Trump'ın, NATO ülkelerinin destek vermemesine yönelik "kısasa kısas planladığını" ima ettiği ve görüşmenin genel itibarıyla "tehdit yağmuru" şeklinde geçtiği iddia edildi.

NATO SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI

NATO Sözcüsü Allison Hart ise Politico'ya yaptığı açıklamada, görüşmenin kötü geçtiği iddialarını yalanlayarak Trump ve Rutte'nin "dürüst" ve "yapıcı" bir görüşme yaptığını belirtti.

Rutte, görüşmenin ardından CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın "NATO müttefiklerinin İran savaşına destek konusunda hayal kırıklığına uğramasını" anladığını ancak tablonun tümüyle siyah-beyaz olmadığını, birçok müttefikin taahhütlerini yerine getirdiğini söylemişti.

  • Trump NATO
  • Mark Rutte
  • İran savaşı
  • Beyaz Saray görüşme
  • NATO müttefikleri

Manisa'da kahreden olay: Tamir etmek için altına girdiği minibüsün altında kaldı

