İşgalci İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, soykırımcı Netanyahu'nun yarınki duruşmada ifade vermemek için talepte bulunduğunu bildirdi.

Habere göre, soykırımcı Netanyahu, "siyasi ve güvenlik toplantılarını" gerekçe göstererek yarın yapılacak yolsuzluk davası duruşmasının iptal edilmesi talebinde bulundu.

Savcılık, mahkemeye soykırımcı Netanyahu'nun talebinin kabul edilmesine karşı çıktığını bildirerek talepte ifade edilen toplantıların ardından duruşmanın yapılabileceği belirtildi.

Kudüs Bölge Mahkemesi, duruşmanın saat 13.30'da başlayıp 17.00'de sona ermesine hükmetti.

SOYKIRIMCI NETANYAHU, YOLSUZLUKLA YARGILANIYOR

Soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan soykırımcı Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te işgalci İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Soykırımcı Netanyahu, daha önce af talep etmeyeceğini söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'dan Kasım 2025 sonunda talepte bulunmuştu.