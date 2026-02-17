İSTANBUL 17°C / 7°C
  İran sebebini açıkladı: Hürmüz Boğazı kapanacak
Dünya

İran sebebini açıkladı: Hürmüz Boğazı kapanacak

İran, devam eden askeri tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının bugün güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatılacağını duyurdu.

AA17 Şubat 2026 Salı 15:36
İran sebebini açıkladı: Hürmüz Boğazı kapanacak
ABONE OL

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde gerçekleştirdiği tatbikatın ana aşamasının başladığını bildirdi.

Tatbikat kapsamında Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının birkaç saat güvenlik gerekçesiyle kapatılacağı bilgisi verildi.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin Tahran ile müzakere sürecine rağmen son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi üzerine İran, dün Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurmuştu.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtilmişti.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

  • İran tatbikat
  • Hürmüz Boğazı
  • güvenlik kapanma

