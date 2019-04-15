İran sınırında donmuş 2 erkek cesedi bulundu

Başkale'nin İran sınırındaki Kaçkol Mahallesi kırsalında jandarma ve 6'ncı Hudut Tugayı ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde yapılan arazi arama- tarama çalışmaları sırasında 2 erkek cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede, cesetlerin 18- 22 yaşlarında, yabancı uyruklu oldukları belirlenen kişilere ait olduğu saptandı. İki kişinin kış döneminde farklı zamanlarda donarak öldükleri ve karların erimeye başlamasıyla cesetlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.