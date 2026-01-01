İran sokakları kaynıyor! Gösterilerde 2 kişi öldü

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bölgeden ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Çeharmahal ve Bahtiyari eyaletinde yerel saatle 09.00 sularında, 50'şer kişilik gruplar halinde 150'den fazla kişiden oluşan bir kalabalık, Besic Meydanı'nda, Belediye Meydanı'nda ve Lordigan Valiliği önünde toplanarak ülke yönetimine karşı sloganlar atmaya başladı.

Daha sonra bazı kişiler kamu binalarına taş atmaya başladı, ardından da valilik binasına doğru hareket etti.

Göstericilerin arasındaki bazı kişiler polise taş atmaya başlayınca polis, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polisin müdahalesinin ardından, kalabalığın içindeki bazı kişiler polise ateş açmaya başladı ve birkaç polis memuru yaralandı. Olaylar sırasında da 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberde, ölenlerin kimliği veya nasıl öldürüldüklerine dair ise bilgi verilmedi.

Öte yandan dün Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt kentinde 1 Besic mensubunun hayatını kaybettiği olaylar sırasında 20 kişinin tutuklandığı bildirildi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık'ta ülkedeki ulusal para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kayıpları ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar ülkenin birçok kentine yayıldı.



Gösterilerin başlamasının ardından Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, 30 Aralık'ta Tahran'da düzenlediği basın toplantısında,"Protestoları, krizleri ve zorlukları görüyoruz, duyuyoruz ve resmi olarak tanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da halkın memnuniyetsizliğini kabul ettiklerini belirterek, mevcut ekonomik sorunlardan hükümetin sorumlu olduğunu ve yetkililere ABD gibi dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulunmuştu. Pezeşkiyan, halkı rahatlatacak adımlar atmak için çalıştıklarını belirtmişti.

Loristan eyaletine bağlı Kuhdeşt ilçesindeki gösteriler sırasında 31 Aralık'ta 21 yaşındaki bir Besic mensubu hayatını kaybetmiş, 13 polis memuru da yaralanmıştı.