İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Haziran 2023 Perşembe / 20 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,3701
  • EURO
    25,3533
  • ALTIN
    1463.34
  • BIST100
    5565.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran sokaklarında İsrail'e hipersonik füzeli İbranice mesaj
Dünya

İran sokaklarında İsrail'e hipersonik füzeli İbranice mesaj

İran'ın “ilk hipersonik balistik” füzesinin tanıtım afişleri “Tel Aviv've 400 Saniye” başlığıyla başkent Tahran'ın değişik bölgelerine asıldı.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 12:12 - Güncelleme:
İran sokaklarında İsrail'e hipersonik füzeli İbranice mesaj
ABONE OL

Afişlerdeki "Tel Aviv'e 400 Saniye" sloganının Farsça, İbranice ve Arapça yazılması dikkati çekti.

Tahran'daki Filistin Meydanı'nın yanı sıra şehrin değişik bölgelerine asılan dev afişler sosyal medyada İsrail'e tehdit olarak yorumlandı.

- İRAN'IN HİPERSONİK BALİSTİK FÜZESİ

İran, "Fettah" adı verilen "ilk hipersonik balistik füzesini" 6 Haziran'da Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle sergilemişti.

İki kademeli katı yakıtlı sisteme sahip olduğu belirtilen balistik füzenin 1400 kilometre menzile sahip olduğu ve hedefini vurduğu esnada 13-15 mach (saatte 15 bin kilometreden fazla) hıza ulaşabildiği öne sürülmüştü.

Ses hızından (saniyede 343 metre) en az 5 kat daha süratli hareket eden füzeler hipersonik olarak adlandırılıyor. Bu füzeler sahip oldukları yüksek hızlar nedeniyle hava savunma sistemlerini aşabiliyor.

Söz konusu füzenin sergilenmesinin ardından bazı ülkeler durumu kaygı verici olarak değerlendirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.