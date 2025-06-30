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Dünya

İran, Starlink'i yasakladığını duyurdu

İran, Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımını yasakladı.

IHA30 Haziran 2025 Pazartesi 10:42 - Güncelleme:
İran, Starlink'i yasakladığını duyurdu
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İran, Elon Musk'a ait Starlink uydularının ülkede kullanımını yasakladı. İran Meclisi, İsrail'le casusluk ve iş birliği yapanlara yönelik cezaların ağırlaştırılmasına ilişkin 9 maddelik yasa tasarısını onayladı. Yeni yasayla Starlink gibi izinsiz internet sistemlerinin kullanımı yasaklanırken, İsrail, ABD ve diğer düşman devletler adına yürütülen istihbarat, casusluk ve operasyonel faaliyetler "yeryüzünde bozgunculuk" suçu kapsamında değerlendirilecek.

YABANCI MEDYAYA GÖRÜNTÜ GÖNDERMEK SUÇ SAYILACAK

Yasaya göre, halk arasında korku ve panik oluşturabilecek, toplumsal ayrışmaya yol açabilecek ya da ulusal güvenliği zedeleyebilecek içerikleri üreten ve bu içerikleri düşman ya da yabancı medya kuruluşlarına gönderen kişiler, 2 ila 5 yıl hapis ve kamu görevlerinden ömür boyu men cezasıyla cezalandırılacak.

STARLİNK KULLANANLARA HAPİS CEZASI

Starlink gibi izinsiz internet erişim sistemlerinin satın alınması, satılması, kullanılması veya başkalarına sağlanması yasaklandı. Bu kuralları ihlal edenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alacak. Söz konusu cihazlardan 10 adetten fazlası ile işlem yapanlar ise 5 ila 10 yıl arası hapis cezasına çarptırılacak.

SAVAŞ DÖNEMİNDE CEZALAR ARTACAK

Yasada, belirtilen suçların savaş ya da güvenlik krizleri gibi olağanüstü durumlarda işlenmesi halinde cezalar 3 kat artırılabilecek.

GERİYE DÖNÜK UYGULANACAK

Ayrıca, Meclis tarafından kabul edilen yasada, yasa yürürlüğe girmeden önce işlenmiş ya da hazırlığı yapılmış suçların da kapsama alındığı açıklandı. Bu tür suçları işleyenler veya yardım edenler, yasa yürürlüğe girdikten sonraki 3 gün içinde kendilerini yetkililere bildirmezse, yasa hükümleri geriye dönük olarak uygulanacak.

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