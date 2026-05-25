  • İran, Sumud Filosu'na saldıran 69 İsrail askerinin bilgilerini yayımladı
Dünya

İran, Sumud Filosu'na saldıran 69 İsrail askerinin bilgilerini yayımladı

İran bağlantılı 'Hanzala (Handala)' adlı hacker grubu, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunan 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini yayımladı.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 17:50
"Hanzala", ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Şayetet 13 Deniz Komando Birliği"ne mensup 69 İsrail askerinin kişisel bilgilerini paylaştı.

İsrail kurumları ve askeri personeline yönelik siber saldırılarla sık sık gündeme gelen İran bağlantılı hacker grubundan yapılan açıklamada, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu "denizde bozgunculuk çıkaranlar" ifadeleriyle nitelendirildi.

Hanzala, kimlik bilgilerini paylaştığı İsrail donanması mensubu askerlerin her biri için 100 bin dolar ödül koyduğunu belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Tel Aviv hükümetine seslenen İran bağlantılı hacker grubu, her bir kabine üyesinin sanal ve fiziki takip altında olduğunu iddia etti.

İsrail askerlerine ait olduğu belirtilen ve kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin doğru olup olmadığına ilişkin Tel Aviv yönetiminden resmi bir açıklama yapılmadı.

Hanzala 9 Nisan'da eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin elektronik cihazlarına sızarak ele geçirdiği gizli fotoğraf ve videolarını yayımlamıştı.

İran bağlantılı hacker grubu daha önce de eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Başdanışmanı Tzachi Braverman'ın telefonlarını hacklediğini duyurmuştu.

