İran, Sünni din adamının hacca gitmesine izin vermedi

Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan şehri Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid'in internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstihbarat Bakanlığı'nın bazı yetkililerinin bildirdiğine göre Şeyhulislam Mevlevi Abdulhamid'in Hacca gitmesine karşı çıkıldı, kendisi bu yıl manevi seferle müşerref olamayacak." ifadelerine yer verildi.

Zahidan Ehli Sünnet Cuma İmamı Ofisi'nin açıklamasında da Mevlevi Abdulhamid'in bu yıl hacca gitmeyi planladığı ancak yönetimin engeli nedeniyle gidemeyeceği kaydedildi.

Yetkili makamlardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HUTBELERİNDE SIK SIK YÖNETİMİ ELEŞTİRİYOR



İran'ın güneydoğusunda Sünnilerin yoğun nüfusa sahip olduğu Sistan-Beluçistan eyaleti, geçen yıl 30 Eylül'de cuma namazı sırasında protestocular ile İran güvenlik güçleri arasında yaşanan ve çok sayıda can kaybına yol açan olaylara sahne olmuştu.



Zahidan kentindeki Mekki Camisi İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, 2 Ekim'de yaptığı konuşmada, olayları "facia" şeklinde niteleyerek, güvenlik güçlerinin halkın üzerine ateş açtığını söylemişti.

Cuma hutbelerinde sık sık yönetimi eleştiren Mevlevi Abdülhamid, aynı zamanda yönetim yanlılarının da karşı eleştirilerine hedef oluyor.



Tahran yönetimi, kendine muhalefet edenlerin yurt dışına çıkışına kısıtlama getirebiliyor. Çoğunlukla bir bildirimin olmadığı uygulamada yurt dışına çıkış esnasında söz konusu kısıtlamadan haberdar olunuyor.