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Dünya

İran: Suriye'de halkın onayladığı hükümeti destekleriz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran'ın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu ve bu ülkedeki halkın onayladığı hükümeti de destekleyeceğini söyledi.

AA31 Ocak 2025 Cuma 16:19 - Güncelleme:
İran: Suriye'de halkın onayladığı hükümeti destekleriz
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Erakçi, ziyaret ettiği Katar'da Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, Hamas ve Filistinli direniş gruplarını, ateşkes sonrasında elde ettikleri "zafer" ve esir değişimi sırasında Filistinli esirlerin geri dönmesinden dolayı tebrik etti.

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nu hatırlatan Erakçi, bunun "Filistin davasını yeniden canlandırarak bölge ve dünyada bir numaralı mesele haline getirdiğini" vurguladı.

Erakçi, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Suriye halkının onay vereceği her hükümeti, bu ülkenin istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğiz." dedi.

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