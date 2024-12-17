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Dünya

İran, Suriye'deki yeni hükümetten Esed'in borcunu talep etti

Silahlı muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Suriye'de ağır bir darbe alan İran, Esed rejiminden kalan ve 30 milyar dolar olduğu iddia edilen borcu yeni yönetiminden talep edeceklerini açıkladı.

Star Gazetesi17 Aralık 2024 Salı 16:49 - Güncelleme:
İran, Suriye'deki yeni hükümetten Esed'in borcunu talep etti
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrası İran'ın dengesi alt üst oldu.

Suriye'de yaşanan gelişmeler karşısında Rusya ile birlikte en büyük kaybeden ülke olarak gösterilen İran, değişik tavır sergilemeye başladı.

İRAN, SURİYE'DEKİ YENİ HÜKÜMETTEN ESED'İN BORCUNU TALEP ETTİ

Suriye Büyükelçiliği faaliyetlerine yakında başlayacağını duyuran İran'dan Suriye'deki yeni hükümetten borcunu talep etti.

Açıklama yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghei, İran'ın Suriye'deki varlığının terörle mücadele için olduğunu savundu.

Suriye'nin İran'a olan borcu ve bu kapsamdaki rakamlarla ilgili bir soruya Baghei, "Suriye'de geçiş aşamasının geçmesini bekliyoruz. Genel olarak iki ülke arasında akdedilen anlaşmalar ve mutabakat zaptı iki ülke arasındadır ve ortadan kalkmayacak olup, uygulanacak her türlü sistem ve yönetim, karşılıklılık ilkesine dayalı olarak onunla birlikte devredilecektir. Bu konunun takip edilmesi İslam Cumhuriyeti'nin gündemindedir" cevabını verdi.

Esed rejiminin İran'a 30 milyar dolar borcu olduğu iddia edildi.

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