İran, Suudi Arabistan ile müzakereleri olumlu karşıladığını açıkladı

AA 6 Temmuz 2021 Salı 12:57 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 12:58

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Hatibzade, gazetecilerin dış siyasetle ilgili sorularını yanıtladı.

Hatibzade, Tahran ve Riyad arasında Bağdat'ın arabuluculuğuyla yürütülen müzakerelere ilişkin, "Suudi Arabistan yetkilileri bilmelidir ki İran bölge güvenliğinin ve barışının bölge ülkeleri tarafından sağlanmasından yanadır. Olumlu neticeler almak için müzakereleri daima memnuniyetle karşıladık. Suudi Arabistan'la yürütülen müzakerelere bakışımız da olumludur." ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer anlaşma ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili politikasının ilkesel ve rejimin temel duruşuyla ilgili olduğunu aktaran Hatibzade, "Hükümetlerin değişmesiyle İran'ın nükleer anlaşma siyaseti değişmeyecek. Anlaşma sağlanması halinde Reisi hükümeti de buna bağlı kalacak." şeklinde konuştu.

Sözcü Hatibzade, Viyana görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ve tüm tarafların bunu dile getirdiğine dikkati çekerek kısa sürede anlaşmanın olmasını istediklerini söyledi.

Hatibzade, Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentindeki Başkonsolosluğun kapatılmasıyla ilgili iddialara ilişkin de güvenlik nedeniyle fiziki olarak vize başvurularının durdurulduğunu ancak şartların normale dönmesiyle bu faaliyetlerin tekrar başlatılacağını belirtti.

İranlı yetkili ayrıca Afganistan ve Japonya'daki 13 İranlı tutukluyu ülkeye getirdikleri bilgisini paylaştı.