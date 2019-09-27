İran tarafından alıkonulan İngiliz tankeri, İran’dan ayrıldı
Uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulan İngiliz petrol tankeri Stena Impero, İran’dan ayrıldı.
- İHA
İngiltere’ye ait Stena Impero adlı petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında uluslararası deniz kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İran Devrim Muhafızları tarafından alıkonulmuştu. İngiliz tankeri, yerel saatle 09.00'da limandan ayrıldı. İngiltere bayraklı geminin İsveçli CEO’su Erik Hanell, geminin Temmuz ayından beri demir attığı Bender Abbas Limanı'ndan ayrıldığını söyleyerek, "Mürettebat tıbbi kontrollerini yaptırmak ve karaya çıkmak için Dubai'ye gidiyor. Mürettebatın yakınları bilgilendirildi ve ailelerine bir an önce kavuşmaları için gerekli düzenlemeler şirket tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.
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