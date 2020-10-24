İran tedbirleri artırıyor: 43 şehirde iş yerleri kapatılacak

AA 24 Ekim 2020 Cumartesi 15:59 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 15:59

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlık ettiği Koronayla Mücadele Ulusal Kurulu, ülkede tırmanışa geçen salgının yayılmasını önlemek için bir dizi yeni kararlar aldı.

Hükümet Sözcüsü Ali Rebii'nin duyurduğu kararlara göre, salgının kriz seviyesinde olduğu 43 şehirde spor kulüpleri, kahvehaneler, çay bahçeleri, hayvanat bahçeleri, luna parklar, kapalı havuzlar, okullar, üniversiteler, medreseler, dil kursları, kreşler, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, toplantı salonları, kuaförler, güzellik merkezleri, camiler, pasajlar, gıda ürünleri satmayan alışveriş merkezleri, dondurmacılar, araba pazarları, halıcılar, oyuncakçılar, ev ürünleri satan mağazalar, emlak ofisleri ve diğer zorunlu olmayan tüm iş yerleri kapalı olacak.

Yeni önlemler kapsamında spor müsabakaları, yüz yüze sınavlar ve her türlü dini ve kültürel etkinlikler de yapılamayacak.

Kum, Meşhed ve Tahran'daki türbeler de ziyarete kapalı olacak.

Günlük hayatın idamesi için gerekli olan marketler, fırınlar ve karakollar açık tutulurken, Tahran'ın genelinde devlet daireleri de yarı kapasiteyle çalışacak.

İran'da son verilere göre virüs kaynaklı can kaybı 32 bin 320'ye, vaka sayısı da 562 bin 705'e çıktı.

