Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısı bölgede gerilimi tırmandırdı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İran'dan peş peşe gelen sert açıklamalar üzerine soykırımcı Netanyahu acil güvenlik toplantısı kararı aldı ve kritik saatler başladı.
SOYKIRIMCI NETANYAHU ACİL GÜVENLİK ZİRVESİ TOPLADI
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sonrası gelen İran tehdidinin ardından güvenlik istişare toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, toplantıya soykırımcı Netanyahu'nun yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ve savunma kurumlarının başkanlarının katılacağı belirtildi.
Güvenlik toplantının sınırlı ve kapsamlı olacağı belirtilen haberde, Lübnan ve İran'dan gelen tehditlerin ele alınacağı kaydedildi.
SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU SAVUNMA TALİMATLARINI DEĞİŞTİRMEDİ
Öte yandan soykırımcı İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı savunma politikasında herhangi bir değişikliğe gitmedi.
Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Beyrut'a yönelik saldırının ardından durum değerlendirmesi yapıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "İç Cephe Komutanlığı'nın savunma yönergeleri, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar değişmeden yürürlükte kalacaktır." ifadeleri kullanıldı.
DAHİYE SALDIRISI VE İRAN'IN SERT TEPKİSİ
Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai, işgalci İsrail'in Dahiye'ye düzenlediği saldırılara, "Siyonist rejimin Dahiye saldırısına kesin bir karşılık vereceğiz." ifadeleriyle tepki göstermişti.
İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, katil İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılara ilişkin, "ABD'nin bugün Siyonist rejime yaktığı yeşil ışık bölgedeki üsleri meşru hedef haline getirmektedir." demişti.