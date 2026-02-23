İran: Tehditlerden korkmuyoruz

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi,, İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulundu.

ABD'nin tehditlerini hayata geçirmeye çalışması halinde İran Silahlı Kuvvetleri tarafından güçlü bir karşılık verileceğini söyleyen Azizi, İsrail ile yaşanan çatışma sürecinden ders aldıklarını ve tam hazırlık içerisinde olduklarını ifade etti.



Washington yönetiminin, İran halkının birlik ve beraberlik hususunda bir bütün olarak hareket ettiğini bilmesi gerektiğini belirten Azizi, ABD'nin tehdit yoluyla İran'dan taviz alamayacağını dile getirdi.



Azizi ayrıca ABD'nin kendi itibarını korumak için müzakerelere devam etmesi gerektiğini ve İran ordusunun sahada hazır olduğunu söyledi.



ABD ile yürütülen müzakerelere de değinen Azizi, İran heyetinin bilinçli şekilde hareket ettiğini ve diplomasi ekibinin belirli bir sistem ve politika çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü ifade etti.

