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Dünya

İran tersanesindeki gizemli gemi! Donanmanın yeni amiral firkateyni

İran Devrim Muhafızları'nın yakın zamanda ismini ve özelliklerini duyuracağı iddia edilen muharip gemisi uydudan görüntülendi.

Star.com.tr23 Mart 2021 Salı 23:43 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 23:50
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Yayınlanan uydu görüntüsünde İran Devrim Muhafızları'nın yeni gemisinin yaklaşık 64 m (210 ft) uzunluğunda ve çoklu füze sistemi olacağı halihazırda Devrim Muhafızları'nın hizmetinde olan IRIS Şehit Nazeri'den çok daha büyük ve daha ağır silahlarla donatılmış olduğu gözlemlendi.

İran yeni gemi hakkında sessizliğini korurken, yüksek çözünürlüklü uydular geminin net fotoğraflarını yakalamayı başardı.

Yeni gemi İran'ın Buşehr kentindeki Şehit Mahallati Tersanesinde inşa ediliyor. Şehit Nazeri ile benzer özellikleri olduğu düşünülen geminin üst yapıları Üst yapı birkaç uzun bacak üzerine monte edilmiş olduğu düşünülüyor.

Star.com.tr

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