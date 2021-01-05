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Dünya

İran, Trump için ''kırmızı bülten'' talebinde bulundu

İran, Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 48 Amerikalı yetkili hakkında Interpol'e 'kırmızı bülten' talebinde bulundu.

AA05 Ocak 2021 Salı 12:33 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 12:33
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İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'ye suikastla ilgili yürütülen hukuki sürece ilişkin bilgi verdi.

Irak başta olmak üzere bölgedeki 6 ülke ile suikastın soruşturulmasında iş birliği yaptıklarını belirten İsmaili, "ABD Başkanı baş suçlu olmak üzere Pentagon'daki komutanlar ve yetkililerle bölgedeki Amerikan askerlerinin de aralarında olduğu 48 kişinin suikasttaki rolü tespit edildi." dedi.

İsmaili, söz konusu ABD'li yetkililer hakkında Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunduklarını kaydetti.

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Haşdi Şabi ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

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