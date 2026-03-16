  • İran Trump'a meydan okudu: Cesareti varsa getirsin
Dünya

İran Trump'a meydan okudu: Cesareti varsa getirsin

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın deniz gücünün yok edildiği yönündeki sözlerine tepki gösteren İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde olduğunu ifade ederek, 'Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin' dedi.

IHA16 Mart 2026 Pazartesi 07:41
İran Trump'a meydan okudu: Cesareti varsa getirsin
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, ABD ve İsrail ile yaşanan savaş kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki durum, İran deniz gücüne yönelik iddialar ve askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. DMO Deniz Kuvvetleri'nin düşmanın denizdeki saldırılarına karşılık vermekle görevli olduğunu belirten Naini, hava kuvvetleriyle birlikte düzenlenen füze ve insansız hava aracı operasyonlarıyla düşmana ait askeri üsler ve savaş gemilerinin hedef alındığını söyledi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN İRAN'IN KONTROLÜNDE"

ABD'nin İran deniz gücünü yok ettiği yönündeki iddialara tepki gösteren Naini, "Hürmüz Boğazı tamamen İran'ın kontrolü altındadır. Bölgede farklı bayraklarla bulunan ancak mülkiyeti ABD veya Siyonist rejime ait olan gemilerin tamamı hedef alınmıştır. Bölgeye hakim olduklarını ve İran deniz gücünü yok ettiklerini iddia eden düşman, eğer cesareti varsa savaş gemilerini bu bölgeye yaklaştırsın. Daha önce savaş halinde Hürmüz Boğazı'nı kontrol edeceklerini ve enerji güvenliğini sağlayacaklarını söylüyorlardı, ancak şimdi sahneden çekilmiş durumdalar" dedi.

"DÜŞMAN SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTI"

Naini, "Umman Denizi'nin açıklarında yaklaşık 300-400 mil mesafede bulunan ABD'ye ait savaş gemilerine Devrim Muhafızları'nın seyir füzeleriyle düzenlediği saldırıların ve ardından İran ordusunun saldırılarının ardından bu gemiler bölgeden uzaklaştı. Büyük ihtimalle ciddi hasar gördüler ve bakım için geri çekildiler. Böylelikle operasyonel görevleri de ellerinden alınmış oldu. Ayrıca düşmanın diğer askeri unsurları da aynı akıbete uğradı ve deniz üsleri şu anda düzensiz bir durumda bulunuyor. Radar, hava savunma sistemleri, mühimmat depoları, çeşitli altyapılar, çok sayıda savaş uçağı ve elektronik harp sistemleri dahil tüm unsurlar hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

"CESARETİ VARSA GEMİLERİNİ BASRA KÖRFEZİ'NE GETİRSİN"

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın deniz gücünü yok ettikleri yönündeki sözlerine atıfta bulunan Naini,"Trump İran'ın deniz gücünü yok ettiğini söylemiyor mu? O halde cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin" şeklinde konuştu.

"700 FÜZE VE 3 BİN 600 İHA FIRLATILDI"

İran'ın hava savunma kapasitesinin önemli ölçüde arttığını belirten Naini, "Şu ana kadar ABD ve Siyonist hedeflere yaklaşık 700 füze ve 3 bin 600 insansız hava aracı fırlatıldı. Ayrıca halihazırda kullanılan füzeler yaklaşık on yıl öncesine ait ve 12 günlük savaştan şu ana kadar ürettiğimiz birçok füze ise henüz kullanılmadı" dedi.

"BU ÇARŞAMBA DÜŞMAN İÇİN YAKICI OLACAK"

Savaşın sona ermesinin düşmanın İran'ın askeri ve toplumsal caydırıcılığını kabul etmesine bağlı olduğunu belirten Naini, "Bu çarşamba düşman için yakıcı bir çarşamba olacak. Biz saldırgana ceza vermeyi hedefliyoruz ve düşmana yönelik ağır ve yıkıcı saldırılarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

  • İran Devrim Muhafızları
  • iran
  • Basra Körfezi

