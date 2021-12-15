İran: UAEA ile iyi bir anlaşmaya vardık

AA 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 15:17

İran'ın komşu ülkelerdeki büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya gelen Abdullahiyan, UAEA ile Tahran arasındaki denetim anlaşmazlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Abdullahiyan, "Dün akşam UAEA ile iyi bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşma İran'ın barışçıl nükleer programıyla ilgili ortaya atılan iddialara dair endişeleri giderebilir ve Ajans ile iş birliğinin öncesinden daha fazla olmasını sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Viyana'daki müzakerelerde sundukları iki taslak metinde nükleer anlaşmada yer almayan herhangi bir öneride bulunulmadığını yineleyen Abdullahiyan, karşı tarafın da İran'ın sunduğu metinlerin masada olmasını kabul ettiğini söyledi.

Abdullahiyan, "Karşı tarafın iyi niyetle ve sorunu çözmeye dönük bir yaklaşımla müzakere etmesini ümit ediyoruz. Biz iyimseriz. Karşı taraf gerçekçi hareket ederse müzakerelerin bu turunda ilerleme kaydedebiliriz." görüşlerini paylaştı.