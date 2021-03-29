AA 29 Mart 2021 Pazartesi 10:30 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 10:30

Şemhani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın İran ile Çin arasındaki iş birliğine dair açıklamalarına cevap verdi.

İran ile Çin arasında imzalanan Kapsamlı İş Birliği Anlaşması'nı "aktif direnişin bir parçası" şeklinde nitelendiren Şemhani, "Dünya sadece Batı değildir. Batı da yasaları tanımayan ABD ve sözlerinde durmayan 3 Avrupa ülkesinden oluşmuyor. Biden endişe duymakta haklıdır. Doğu'daki stratejik iş birliklerinin gelişmesi ABD'nin çöküşünü hızlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Tahran ve Pekin yönetimleri, 27 Mart'ta iki ülkenin çeşitli alanlarda ortak proje yürütmelerini öngören 25 yıllık iş birliği anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın içeriğiyle ilgili bilgi paylaşılmamıştı.

ABD Başkanı Biden, Çin ile İran arasındaki artan iş birliğinden endişeli olup olmadığı sorusu üzerine, bu ortaklıktan uzun yıllardır endişe duyduklarını belirtmişti.