İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2025 Pazartesi / 22 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8395
  • EURO
    43,8295
  • ALTIN
    4046.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran ve ABD arasındaki nükleer müzakere süreci Trump şartlarına takıldı
Dünya

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakere süreci Trump şartlarına takıldı

İran, ABD'nin, müzakerelerde ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulması talebinde ısrarcı olması halinde sürecin çıkmaza gireceğini söyledi. ABD ise bu konu üzerine 'Uranyum zenginleştirme Trump yönetiminin çok, çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar.' demişti. Taraflar Roma'daki yeni görüşmelere hazırlanırken Trump, sürecin hızla sonuçlanmasını istiyor.

AA19 Mayıs 2025 Pazartesi 13:58 - Güncelleme:
İran ve ABD arasındaki nükleer müzakere süreci Trump şartlarına takıldı
ABONE OL

İran yargısına bağlı yayın yapan Mizan Haber Ajansına konuşan Revançi, ABD'nin İran ile müzakerelerdeki temsilcisi Steve Witkoff'un, İran'ın uranyum zenginleştirmesini tamamen durdurması gerektiğine dair açıklamasına ilişkin, "Amerikalıların tutumu İran'ın zenginleştirilmesinin sıfır olması ise müzakereler hiçbir yere varamaz." dedi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Revançi, "Zenginleştirme konusundaki tutumumuz açık ve bu konuda hiçbir şekilde geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yarı resmi İran İşçi Haber Ajansına (ILNA) açıklama yapan Revançi, İngiltere basınında yer verilen ve İran'ın 3 yıl süreyle uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durduracağına ilişkin iddiayı, "Böyle bir şey gündeme gelmedi." diyerek yalanladı.

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

"TRUMP YÖNETİMİNİN ÇOK, ÇOK NET BİR KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, dünkü açıklamasında anlaşma olsun ya da olmasın ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini ABD'nin bu konudaki ısrarının müzakereleri durduracağını ifade etmişti.

Son olarak Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, dün ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme Trump yönetiminin çok, çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

İngiliz The Guardian gazetesi de 15 Mayıs'taki haberinde bazı arabulucu aktörlerin nükleer anlaşma sağlanması için İran'a uranyum zenginleştirme seviyesini 3 yıl süreyle durdurmasını önerdiğini iddia etmişti.

  • İran-ABD müzakereleri
  • uranyum zenginleştirme
  • Trump yönetimi

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.