İran ve Afganistan nükleer işbirliği protokolü imzaladı İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Afganistan nükleer enerji komisyonundan üst düzey bir heyetin İran´ın nükleer faaliyetlerini yakından takip etmek ve bu alanda ikili işbirliğini geliştirmek üzere İran´ı ziyaret ettiğini duyurdu.