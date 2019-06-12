İran ve Afganistan nükleer işbirliği protokolü imzaladı
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Afganistan nükleer enerji komisyonundan üst düzey bir heyetin İran´ın nükleer faaliyetlerini yakından takip etmek ve bu alanda ikili işbirliğini geliştirmek üzere İran´ı ziyaret ettiğini duyurdu.
- DHA
Afgan heyetin ziyareti sırasında İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) ve Afganistan´ın nükleer enerji komisyonu arasında işbirliği protokolü imzalandığı belirtildi. Anlaşmayı İran´ı temsilen İAEK Başkanı Ali Ekber Salihi ve Afganistan´ı temsilen de nükleer heyetin başkanı imzaladı.
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