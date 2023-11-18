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Dünya

İran ve Azerbaycan bölgesel gelişmeleri'' ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, iki ülke arasında bölgesel ve uluslararası alanda işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
İran ve Azerbaycan bölgesel gelişmeleri'' ele aldı
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İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan ile Bayramov, ikili ve bölgesel gelişmelerle ilgili bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Bayramov, bölge dışı ülkelerin müdahalesinden uzak bölgesel diyalog ve mekanizmaların güçlendirilmesinin gerektiğini belirtti.

Abdullahiyan da bölgede barış ve yakınlaşma için bölgesel mekanizmaların önemine işaret etti.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

İki bakan, Bakü ile Tahran arasındaki ikili ilişkilerin güçlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bölgesel ve uluslararası alanda işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesinin gereğine vurgu yaptı.

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