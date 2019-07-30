30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5749
  • 6,2147
  • 255.034
  • 103180
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran ve BAE ortak güvenlik toplantılarına 6 yıl aradan sonra tekrar başladı

İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Basra Körfezi'nde iş birliği imkanlarının incelendiği Ortak Sahil Güvenlik Toplantılarına 6 yıl aradan sonra tekrar başladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran-BAE deniz sınırlarındaki iş birliği imkanlarının görüşüleceği "Altıncı Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı" iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla bugün başkent Tahran'da düzenleniyor.

Toplantıda, İran ve BAE'nin Basra Körfezi'ndeki iş birliği imkanları, iki ülkenin vatandaşlarının deniz sınırlarından geçişleri, yasa dışı geçişler ve karşılıklı istihbarat paylaşımını kolaylaştırma konuları ele alınıyor.

İran ve BAE Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı son olarak Temmuz 2013'te düzenlenmişti.

Basra Körfezi'nde ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve İran arasındaki gerginliğin zirveye çıktığı bir dönemde BAE ve İran'ın Körfez'in güvenliğine ilişkin 6 yıl aradan sonra ortak toplantı yapması dikkati çekti.

Öte yandan bölgesel meselelerde Suudi Arabistan'la birlikte İran karşısında yer alan BAE yönetiminin son zamanlarda İran'a karşı girişimlerinden geri adım attığına yönelik haberler medyada yer buluyor.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren BAE yönetimi, bu ülkedeki askerlerini geri çekeceğini açıklamıştı.

Bunun yanı sıra BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el-Nahyan, mayıs ayında Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine düzenlenen saldırılarda İran'ı suçlayan ABD'nin aksine "İran'ın suçlanması için kesin kanıtlara sahip olunması gerektiğini" belirtmişti.

BAE'nin Basra Körfezi'nde İran ve ABD arasındaki gerginliğin savaşa dönüşmesinden endişe ettiği yorumları yapılıyor.

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Karar verildi

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Karar verildi

Hakkari'de iki terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de iki terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye çağrı: Yatırım için bekliyoruz

Türkiye'ye çağrı: Yatırım için bekliyoruz

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

Bakan Çavuşoğlu: NATO ile Türkiye arasında sorun yok

Bakan Çavuşoğlu: NATO ile Türkiye arasında sorun yok

1 cm ile kurtuldu: İlk başta çekiçle vurdular sandım

1 cm ile kurtuldu: İlk başta çekiçle vurdular sandım

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi

Tarihi vurgun! 100 milyondan fazla müşterinin tüm verileri çalındı

Tarihi vurgun! 100 milyondan fazla müşterinin tüm verileri çalındı
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Değeri 4 milyon dolar! Vietnam'da ele geçirildi

Değeri 4 milyon dolar! Vietnam'da ele geçirildi

Yenileme çalışmasının ardından havadan görüntülendi

Yenileme çalışmasının ardından havadan görüntülendi

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA