İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6578
  • EURO
    31,1818
  • ALTIN
    1827.81
  • BIST100
    7780.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran ve Fransa dışişleri bakanları görüştü: Gündem Gazze
Dünya

İran ve Fransa dışişleri bakanları görüştü: Gündem Gazze

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsviçre'nin Cenevre kentinde 'Gazze'deki son durumu' ele aldı.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
İran ve Fransa dışişleri bakanları görüştü: Gündem Gazze
ABONE OL

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan, Cenevre'deki temasları kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile bir araya geldi.

İki bakan, Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, krizin boyutları ve saldırıların durdurulmasının yollarına ilişkin istişarelerde bulundu.

Abdullahiyan ile Colonna, farklı düzeylerde istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Fransız mevkidaşına İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını sürdürmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.

Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması, bölgeye yardım gönderilmesi ve karşılıklı olarak sivil esirlerin serbest bırakılması konularının önemini vurguladığı bilgisini verdi.

  • Gazzedeki durum
  • iran dışişleri bakanı
  • fransa dışişleri bakanı
  • cenevre görüşmesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.