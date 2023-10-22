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Dünya

İran ve Güney Afrika bakanları Gazze'deki durumu görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, ikili ve uluslararası konuların yanı sıra Gazze'deki son durumu görüştü.

AA22 Ekim 2023 Pazar 16:59 - Güncelleme:
İran ve Güney Afrika bakanları Gazze'deki durumu görüştü
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Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, resmi ziyaret çerçevesinde Tahran'da bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor'la bir araya geldi.

İki ülkenin dışişleri bakanları yaptıkları görüşmede ikili ve uluslararası konuların yanı sıra Gazze'deki son durumu ele aldı.

Abdullahiyan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısındaki konuşmasında, "Bugün, Gazze'de tanık olduğumuz şey, Siyonist rejimin Amerika adına mazlum halka ve Filistinli sivillere karşı yürüttüğü vekalet savaşıdır." ifadelerinde bulundu.

Bölgenin "barut fıçısı gibi" olduğunu dile getiren Abdullahiyan, "Gazze ve Batı Şeria'da savaş çığırtkanlığının, soykırımın, katliamın, Gazze ve Batı Şeria sakinlerinin zorla yerinden edilmesinin, sürdürülmesine ilişkin herhangi bir yanlış hesaplama ciddi, acı ve geniş sonuçlar doğurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Tel Aviv ziyaretinde, yüzlerce uçak, gemi ve kamyon dolusu silahı İsrail'e göndereceğini açıkladığını hatırlatan Abdullahiyan, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ise sadece 20 kamyon insani yardım gönderildiğini ifade etti.

Abdullahiyan, "Amerika ve Siyonist rejimi (İsrail'i), Gazze'deki soykırımı ve insanlığa karşı suçları derhal durdurmazlarsa her an bölgenin kontrolden çıkma ihtimalinin bulunduğu konusunda uyarıyorum." dedi.

Görüşmede ikili ilişkileri de değerlendirdiklerini paylaşan Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'inin son Güney Afrika ziyaretinde iki ülke cumhurbaşkanlarının imzaladığı anlaşma ve mutabakatların takibini ele aldıklarını aktardı.

Abdullahiyan, Filistin'i destekleme ve "apartheid yönetimle mücadele" konusundaki tutumu nedeniyle Güney Afrika hükümeti ve halkına teşekkür etti.

Gelecek haftalarda Güney Afrika'dan heyetlerin Tahran'ı ziyaret edeceğini kaydeden Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Reisi'nin de Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın resmi daveti üzerine bu yıl Güney Afrika'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

"SALDIRILAR UTANÇ VERİCİ"

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor da İsrail'in Gazze ve Filistin halkına yönelik saldırısını "utanç verici" olarak nitelendirerek, "Uluslararası toplum olarak bu konuya, mazlum Filistin halkının karşı karşıya olduğu adaletsizlik durumuna daha fazla dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Nelson Mandela'nın inançlarından hiçbir zaman sapmadıklarını dile getiren Pandor, "Filistinlilerin kendi bağımsız ülkeleri olmalı. Birleşmiş Milletler 1967'ye göre Filistin'in sınırlarını tanımalıdır." dedi.

Pandor, İran ile ilişkilerinin sadece ikili olmadığını aynı zamanda BRICS ortaklıklarının olduğunu hatırlatarak, "İran ve Güney Afrika enerji alanında iyi bir işbirliğine sahip olabilir çünkü biz kaynak tedarikçilerimizi çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrikalı Bakan, iki ülkenin doları ticari ilişkilerden çıkarma niyetine işaret ederek, uluslararası ticarette diğer para birimlerini kullanmak istediklerini kaydetti.

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