İran ve Hizbullah eş zamanlı saldırdı! İsrail'e füze ve roket yağdı

ABD-İsrail/İran savaşında her geçen gün bölgede tansiyon yükseliyor. Gerilimin 15. gününde de karşılıklı saldırılar sürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atılan füzenin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. Misilleme tehdidinin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, halka bir sonraki uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları talimatı verildi.

İran basını da İsrail'e yeni füze saldırı dalgası başlatıldığını duyurdu. İsrail'in orta kesimindeki Tel Aviv, Batı Kudüs ve işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra güneyindeki Birüssebi kentinde sirenler çaldı. İran'dan yapılan misillemenin ardından Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin orta kesimindeki Lod kenti ve güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bir noktaya şarapnel parçaları düştüğünü bildirdi. Lod kentinde düşen şarapnel parçaları nedeniyle küçük çaplı yangın çıktığı da basına yansıdı. İsrail ulusal acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada ise İran'ın son misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İRAN'IN TAHRAN, TEBRİZ VE KUM KENTLERİNDE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İran medyasında gece saatlerinde meydana gelen patlamalara yer verildi. Patlamaların, başkent Tahran'ın batısında, Kum kentinde Hz. Masume Türbesi yakınlarında ve Tebriz kentinde meydana geldiği belirtildi.

İRAN ORDUSU: ABD ÜSLERİ VE İSRAİL'İN ÇEŞİTLİ KENTLERİNİ HEDEF ALAN YENİ FÜZE SALDIRI DALGASI BAŞLADI

İran devlet televizyonu, "Gerçek Vaat-4" operasyonunun 47. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamaya göre, İsrail'in Negev Çölü, Birüssebi, Nevatim ve Lid kentlerinin yanı sıra ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü ve Irak'taki ayrılıkçı Komele örgütüne füze saldırısı başlatıldı. Saldırılarda, ağır başlıklı Hayberşeken ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti, İran'a destek verme kararı alındığını ve savaşa katılmalarının "sadece zaman meselesi" olduğunu söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), gelecek saatlerde "bölge ülkelerindeki ABD ile bağlantılı sanayi tesislerini hedef alacaklarını" duyurdu.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte İran'a başlattığı saldırıların ardından getirdiği kısıtlamaları gevşeterek, misilleme riskinin düşük olduğu bölgelerde okulların açılmasına izin verdi.

Katar ve Suudi Arabistan, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının savunma sistemleriyle engellendiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Ebu Kasım Babaiyan'ın İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, "ABD'liler İran donanmasının yok edildiği ve ardından tankerleri korudukları yönünde yalan iddialarda bulundular. Şimdi ise başkalarından yardım istiyorlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin "buradan petrol tedarik eden ülkeler tarafından" sağlanması gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin Hark Adası'na saldırısıyla, komşu ülkelerin topraklarını bir üs olarak kullandığı gerçeğinin "su götürmez bir açıklık" kazandığını belirtti.

Kuveyt Sivil Havacılık Kurumu: Kuveyt Uluslararası Havalimanı radar sistemi insansız hava araçlarıyla hedef alındı

İsrail ordusu, İran'a saldırılar düzenleyen savaş uçağının düşürülme girişiminden son anda kurtulduğunu iddia etti.

ABD, İran'a bağlı milis grupların artan saldırıları nedeniyle Irak'taki Amerikan vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etme çağrısını tekrarladı.

ABD ve İsrail'in İsfahan'daki sanayi bölgesine düzenlediği saldırıda 15'ten fazla kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralı olduğu bildirildi.

Kuveyt, insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirirken, Suudi Arabistan iki İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Ürdün'de ise hava saldırısı sirenleri çaldı.

İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenledikleri İran'ın batı ve orta kesimlerine 28 Şubat'tan bu yana 400 dalga saldırı gerçekleştirdiklerini ileri sürdü.

Avustralya'da iltica başvurusunda bulunan İran milli kadın futbol takımından 3 kişinin daha bu kararlarından vazgeçerek yeniden milli takıma katılacağı açıklandı.

Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınlarındaki Haşdi Şabi karargahına füzeyle saldırı düzenlendi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının (İHA) ülkedeki Ahmed el-Cabir Hava Üssü'nü hedef aldığını, saldırı sonucu 3 askerin hafif yaralandığını ve üssün çevresinde maddi hasar oluştuğunu bildirdi.

İran'ın İsrail'in güneyindeki Eilat kentine yönelik balistik füze saldırısında 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Beyaz Saray, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının "muazzam sonuçlar" verdiği iddiasında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Ali Tuğgeneral Muhammed Naini, ABD'nin ülkedeki iki bankayı hedef almasının ardından bölgede ABD'ye ait banka şubelerinin hedef alındığını açıklayarak, "Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD'ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır" dedi.

Irak'ın Erbil kentindeki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Konsolosluğu'na düzenlenen insanız hava aracı saldırısında 2 kişinin yaralandığı açıklandı.

İran'dan ardı ardına yapılan iki misillemede füzelerden biri İsrail'in güneyindeki Eylat kentine doğrudan isabet ederken, iki kişi yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan medyasında yer alan, Suudi Arabistan'daki bir üste 5 tanker uçağının İran tarafından vurulduğuna dair haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Ürdün ordusu, son bir haftada İran'dan fırlatılan 85 füze ve insansız hava aracından (İHA) 79'unun imha edildiğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan Khalifa Limanı, Dubai'deki Cebel Ali Limanı ve Fujairah Limanı yakınlarında yaşayan halk için, gelecek saatlerde düzenlenebilecek muhtemel saldırılar nedeniyle tahliye uyarısında bulunuldu.

İran'dan ardı ardına yapılan iki misilleme nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ülke genelinde en az 56 müze, tarihi yapı ve kültürel alanın hedef alındığını ve ciddi yapısal hasar oluştuğunu açıkladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sabaha karşı bir binaya gerçekleştirilen saldırıda aralarında İran destekli silahlı grupların üst düzey yetkililerin de bulunduğu 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, İran'ın Uzay Ajansı ana merkezini ve bir hava savunma üretim fabrikasına saldırı düzenlediğini iddia etti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile birlikte hedef aldıkları İran'a saldırılarda "kritik aşamaya geçtiklerini" belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e insansız hava aracı (İHA) desteği veren Ukrayna'nın İran'a karşı "fiilen savaşa dahil olarak meşru hedef olduğunu" söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan saldırıların engellendiğini duyurdu.

İran'ın İsrail'e füzeyle düzenlediği misilleme saldırısında, ülkenin güneyindeki Eilat kentinde sirenler devreye girdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın stratejik öneme sahip Hark Adası'na geniş çaplı bir hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Petrol altyapısının hedef alınmadığı saldırıda, aralarında füze sığınakları ve deniz mayın depolarının da bulunduğu 90'dan fazla askeri nokta imha edildi.

İran, ABD-İsrail saldırılarında 43 bin sivil birimin hasar gördüğünü, 223 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

14:12 İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanma Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerinin donanma kuvvetleri tarafından vurulduğunu duyurdu.

Bahreyn, İran'dan şu ana kadar atılan 124 füze ile 203 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında birçoğu sivil konut ve kamu hizmet binaları olmak üzere 36 bin 593 sivil birimin hasar gördüğünü bildirdi.

İran Devrim Muhafızları: ABD, İran adalarına askeri saldırı düzenledikten sonra BAE'deki limanlar, rıhtımlar ve askeri saklanma noktaları meşru hedeftir.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra kentinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu çıkan yangın nedeniyle bazı petrol faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonel menzilden kaçtığını iddia etti.

İran'ın batısındaki İlam eyaletinde ABD-İsrail'in bir yerleşim birimine saldırısında biri 6 aylık bebek olmak üzere aynı aileden 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın Kirman eyaletinde "kaos, huzursuzluk ve güvenlik karşıtı faaliyetler yürütmeyi amaçlayan" ABD-İsrail ile bağlantılı 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine füze saldırısı düzenlendiği, saldırıda hasar meydana geldiği bildirildi.

Hamas, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın da misillemelerinin ardından bölgede tırmanan gerilime ilişkin, bölge ülkelerine "saldırıların durdurulması için işbirliği yapma", İran'a ise "komşu ülkeleri hedef almama" çağrısında bulundu.

Irak'taki "İslami Direniş" olarak bilinen silahlı grup, Irak ve bölgedeki ABD üslerini hedef alan 8 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı, ABD saldırısının ardından İran'ın Hark Adası'nda 15'ten fazla patlama sesi duyulduğunu ancak petrol altyapısının zarar görmediğini bildirdi.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, askeri güçlerinin "güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bir bölgede" bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

İran ordusu, savaşın başından bu yana ABD ve İsrail'e ait 500 askeri noktaya saldırı düzenlediklerini belirterek, 700'den fazla İHA'nın kullanıldığını bildirdi.

Yemen'deki Husilerin (Ensarullah Hareketi) lideri Abdülmelik el-Husi, İsrail ve ABD'nin saldırılarına karşı İran'a destek verdiklerini belirterek, savaşta yaşanabilecek tüm gelişmelere hazır olduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hark Adası'nı hedef aldıklarını belirterek, buradaki "tüm askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" savundu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezinde bir eve insansız hava aracı (İHA) düştü.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na yakın bölgede peş peşe patlama sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere "yakında" eşlik etmeye başlayacağını belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan 8 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzeyi engelleyip imha ettiğini, Kuveyt bir İHA'yı düşürdüğünü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) füze ve İHA saldırılarını engellediğini bildirirken, Bahreyn'de ise bir saatten kısa sürede iki kez hava saldırısı sirenleri çaldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, "kamu güvenliği riski nedeniyle" bazı bölgelerin geçici olarak tahliye edildiğini açıkladı

01:19 İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Tahran, Tebriz ve Kum kentlerinde patlama sesleri duyuldu

00:17 Bahreyn, İran'dan 28 Şubat'tan bu yana 121 füze ve 193 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı

00:02 Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Hizbullah'ın İsrail'le uzun sürecek bir çatışmaya hazırlandığını söyledi

00:00 ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ilk 14 gününde, radar bileşenleri, uçaklar ve insansız hava araçları (İHA) dahil yaklaşık 3,84 milyar dolar değerinde askeri ekipman kaybettiği belirlendi

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.