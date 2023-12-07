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Dünya

İran ve Katar'dan Guterres'in Gazze için önerilerine destek

İran ile Katar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu önerileri desteklediği bildirildi.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 12:48 - Güncelleme:
İran ve Katar'dan Guterres'in Gazze için önerilerine destek
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İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullahiyan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Filistin'e saldırılarını ve Gazze ve Batı Şeria'daki son durumu ele aldı.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da kadın ve çocuklara karşı işlediği suçları kınayan iki ülkenin dışişleri bakanları, savaş suçlarına, soykırıma ve açık uluslararası hukuk ihlallerine derhal son verilmesi için uluslararası toplumun derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Abdullahiyan, İsrail'in saldırılarına şu ana kadar direniş güçlerinin güçlü bir şekilde karşılık verdiğini ve "ilerleyen günlerin İsrail açısından çok korkunç olacağını" ifade etti.

İki bakan, BM Genel Sekreteri Guterres'in yetkisini kullanarak, Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BMGK'ye gönderdiği mektuba ve çözüm önerilerini desteklediklerini vurguladı.

Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk büyük sivil kayıplarına ve İsrail'in BM yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere defalarca işlediği savaş suçlarına rağmen BMGK'da veto yetkisi olan ABD ateşkes çağrılarını veto ederek BMGK'yi işlevsiz hale getirmişti.

Görevde olduğu 1 Ocak 2017'den bu yana ilk defa BM Şartı'nın 99. maddesini kullanma kararı alan Guterres, dün gönderdiği mektupla, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için BMGK üyelerine ve uluslararası topluma insani bir ateşkesin yürürlüğe koyulması için harekete geçme çağrısında bulunmuştu.

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