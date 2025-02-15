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Dünya

İran ve Lübnan arasında krize neden olmuştu! Hizbullah protestoları sonlandırdı

Hizbullah, İran'dan gelen uçakların Lübnan'a alınmadığı gerekçesiyle başlattığı eylemleri sonlandırma kararı aldığını duyurdu.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 18:51 - Güncelleme:
İran ve Lübnan arasında krize neden olmuştu! Hizbullah protestoları sonlandırdı
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Hizbullah'a ait Al Manar televizyonunda yayınlanan haberde, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolundaki eylemlerin sona erdiği duyuruldu.

Haberde, Hizbullah destekçileri tarafından yapılan "havalimanı yolundaki oturma eylemlerinin sona erdiği" belirtilirken "protestocuların mesajlarını ilettiği" ifade edildi.

Hizbullah'ın siyasi kanadı Direnişe Vefa Bloğu milletvekili İbrahim el-Musevi'nin de Hizbullah destekçilerine bölgeden çekilmeleri çağrısı yaptığı aktarıldı.

HİZBULLAH DESTEKÇİLERİNİN HAVALİMANI PROTESTOSU

Hizbullah destekçileri, 13 Şubat'ta Tahran'dan Beyrut'a uçuşlara izin verilmediği gerekçesiyle lastik yakarak Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yolunu trafiğe kapatmıştı.

Lübnan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yazılı açıklamada ise yolcuların, uçakların ve hava sahasının güvenliğini sağlamak için önlemler alındığı bu çerçevede İran'dan gelecek uçuşlar dahil bazı uçuşların "18 Şubat 2025 tarihine kadar geçici olarak yeniden planlanacağı" bildirilmişti.

Hizbullah destekçileri, dün akşam saatlerinde, ellerinde bayraklarla Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) aracına ve personeline saldırıda bulunmuştu.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, saldırıda bir aracın yakıldığı ve bir komutan yardımcısının yaralandığı bildirilirken, Lübnan İçişleri Bakanlığı olaya ilişkin en az 25 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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