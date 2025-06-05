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Dünya

İran ve Mısır'dan İslam dünyasına birlik çağrısı: Filistin davasında kenetlenelim

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Kurban Bayramı vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi ve Filistin halkına destek konusunda iş birliği mesajları verdi.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
İran ve Mısır'dan İslam dünyasına birlik çağrısı: Filistin davasında kenetlenelim
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İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Pezeşkiyan, Sisi ile telefon görüşmesinde Tahran ile Kahire arasındaki ikili ilişkilerin derinleştirilmesinin önemi vurgulandı.

Mısır'ın Kurban Bayramı'nı tebrik eden Pezeşkiyan, bayramın bereketinin, özellikle iki büyük ülke İran ve Mısır olmak üzere İslam ülkelerinin güvenliğini ve refahını artırmasını umduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma değinen Pezeşkiyan, Tel Aviv'in işlediği suçlara karşı İslam ülkelerinin birlik ve beraberliğinin önemini vurgulayarak, "Hac ibadetinin öğretilerinin İslam ülkelerinde Filistin davasına ve Gazze halkına destek olacak şekilde yorumlanması" çağrısında bulundu.

İran'ın Mısır ile ilişkilerini her düzeyde derinleştirmeye ve genişletmeye hazır olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, Sisi'yi yakın gelecekte Tahran'a davet etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de İran hükümetini ve halkını Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik ederken, ülkesinin "İran başta olmak üzere tüm İslam ülkeleriyle kardeşçe ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlı olduğunu" ifade etti.

Kurban Bayramı'nın İslam ülkeleri arasındaki birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu belirten Sisi, "bu vesileyle İslam ülkelerinin barışı pekiştirme, kardeşliği genişletme ve kötülükle mücadele yolunda etkili adımlar atabileceklerini umduğunu" söyledi.

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