Dünya

İran ve Rusya'dan nükleer kararı! Mutabakat zaptı imzalandı

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile görüştü. İki ülke arasında nükleer faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik işbirliğinin ele alındığı görüşmede, İran'da küçük nükleer santraller inşa etmek için mutabakat zaptı imzalandı.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 16:10 - Güncelleme:
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İslami, Moskova'daki resmi ziyareti kapsamında Likhachev ile bir araya geldi.

İki ülke arasında nükleer faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik işbirliğinin ele alındığı görüşmede, İran'da küçük nükleer santraller inşa etmek için mutabakat zaptı imzalandı.

Bu mutabakatın hayata geçirilmesi doğrultusunda, küçük ölçekli modüler reaktörlere (SMR) dayalı santrallerin tasarımı ve inşası için iki tarafın ilgili kurumları arasında çalışmaların yapılacağı belirtildi.

RUSYA TARAFINDAN İNŞA EDİLECEK

İki ülke hükümetleri arasındaki anlaşma kapsamında Rusya'nın 8 nükleer santral inşa etmesi öngörülüyor. Bunlardan 4'ü Buşehr'de bulunuyor. Sözleşmeye göre İran, sonraki santrallerin inşasını Rus tarafına bildirmekle yükümlü.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, geçtiğimiz günlerde, "Daha önce bu nükleer santrallerin inşaat alanları ziyaret edildi, sözleşme müzakereleri yapıldı ve bu hafta imzalanacak anlaşmayla birlikte tasarım, mühendislik ve tamamlayıcı çalışmalar için fiilen operasyonel aşamaya geçilecektir." açıklamasında bulunmuştu.

