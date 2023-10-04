İran ve Suudi Arabistan arasındaki ''Kasım Süleymani'' krizi aşıldı

İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konunun başından beri Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile temas halinde olduklarını aktaran Abdullahiyan, iki tarafın da iyi ilişkilere vurgu yaptığını ve sporun "siyasi bir araç olarak kullanılmaması" konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, "Bizim ve Suudi Arabistan'ın görüşü Sepahan ile El-İttihad arasındaki müsabakanın tekrarlanmasıdır. Tabii Asya Futbol Konfederasyonu da ayrıca teknik temelde görüş bildirmelidir." dedi.

İranlı Bakan, Tahran-Riyad ilişkilerinin doğru yönde ilerlediğini ve bu konunun siyasi bir mesele haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

AFC C Grubu'nda Suudi Arabistan'ın El-İttihad takımı ile İran'ın Sepahan takımı arasında İsfahan kentinin Nakş-i Cihan stadyumunda 2 Ekim'de yapılacak karşılaşma, stadyumda bulunan Kasım Süleymani büstü nedeniyle iptal edilmişti.

Stadyumda futbolcuların çıkış tünelinde bulunan büstün kaldırılmasını talep eden El-İttihad takımı, "siyasi semboller" kaldırılmadığı gerekçesiyle sahaya çıkama kararı almıştı. İran'ın Sepahan kulübü ise Suudi ekibin bir gün önce büst önünde antrenmana çıktığını ve konunun siyasi malzeme olarak kullanıldığını ifade etmişti.

Öte yandan İranlı yetkililer, El-İttihad takımının sahaya çıkmamasına neden olan Kasım Süleymani büstünün 2021'de stadyuma konulduğunu ve müsabakayla ilgili olmadığını duyurmuştu.

AFC'nin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Sepahan ile El-Ittihad arasında İsfahan'ın Nakş-i Cihan Stadyumu'nda yapılması planlanan Asya Şampiyonlar Ligi maçı, beklenmedik ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle iptal edildi." ifadelerine yer verilmişti.

İran'ın eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD saldırısında hayatını kaybetmişti.