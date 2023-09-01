İran ve Taliban arasında ''kapsayıcı hükümet'' polemiği

İranlı yetkililer, Afganistan'daki Taliban yönetimini ülkede kapsayıcı bir hükümet kurulana kadar tanımayacağını birçok kez ilan etti.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Kabil'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'ın "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet oluşturulması" talebine, "Bize her zaman kapsayıcı hükümeti tavsiye eden ve hatırlatan sizlerin ülkesinde kapsayıcı bir hükümet var mı? Vatandaşınıza hak veriyor musunuz? Hapishanelerimizde sizin infaz ettiğiniz kadar mahkum bulunmuyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Taliban yetkilisinin bu ifadelerine İran'dan ilk tepki Dışişleri Bakan Yardımcısı Resul Musevi'den geldi. Musevi sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Muttaki'nin söz konusu ifadelerinin görüntülerini paylaşarak, "Konuyu ikili meselelere dönüştürerek veya kişiselleştirerek uluslararası sorumluluklardan kaçılamaz." yorumunda bulundu.

İranlı yetkili, ülkesinin Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurulması konusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2513 ve 2593 sayılı kararları ve Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının toplantılarında alınan kararlarla ilgili olduğunu kaydetti.

