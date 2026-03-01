İran yeni bir misilleme saldırısı daha başlattı! İsrail'de sirenler devreye girdi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek amacıyla çalıştığı bildirildi.

İç Cephe Komutanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarıda ise ikinci emre kadar sığınaklardan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

İsrail basını, ülkenin orta kesiminde sirenlerin devreye girdiğini yazdı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait 9 adet İHA düşürdüklerini duyurdu

Pakistan'ın Karaçi kentinde, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren bir grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu'na girmeye çalıştı.

Irak hükümeti, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortak saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

Soykırımcı İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Katar'ın başkenti Doha'nın sanayi bölgesinde, bir füzenin engellenmesi sırasında düşen parçacıkların neden olduğu küçük çaplı bir yangın çıktı.

İran medyası, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı yapığı misillemenin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İran'da yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye ve diğer ülkelerin hava trafikleri hakkında paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarının etkili olduğunu ve bunun, diplomatik çözümü kolaylaştırdığını savundu.

ABD, Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından gösterilerin devam ettiği başkent Tahran'da 2 ayrı patlama sesi duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın misilleme saldırısı başlatması halinde "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" karşılık vereceklerini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, kırmızı çizginin aşıldığını ve bedelini ödeyeceklerini söyledi.

İran'ın, İsrail ile ABD'nin saldırılarına karşılık düzenlediği misilleme saldırısında Bahreyn'in başkenti Manama'da kamikaze insansız hava aracının (İHA) El-Me'arid (Fuarlar) Caddesi üzerindeki binaya isabet ettiği bildirildi.

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi üzerine İran'a tam destek verdiklerini duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir ABD askeri üssünde meydana gelen patlamaların ardından yoğun dumanların yükseldiği bildirildi.

07:14 ⁠İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı.

07:02 İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimlerine yönelik yeni bir hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

06:55 ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.

06:36 İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine "kısa süre içerisinde" misilleme saldırısı başlatacağını bildirdi.

06:32 İran hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" bildirdi.

05:15 Katar, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı başlattığı misilleme saldırısında ülkedeki yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

04:44 İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

04:12 ABD ve İsrail'in ortak düzenlediği saldırılarda İran lideri Ali Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelininin hayatını kaybettiği açıklandı.

04:10 İran'dan fırlatılan bir füzenin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kentinde düştüğü bildirildi.

04:01 Irak'ın güneyindeki Basra'da füze parçasının bir binaya isabet etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

04:07 Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'nın insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını açıkladı.

03:29 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın füze üretim kapasitesi ve donanmasının imha edileceğini belirterek, Tahran'ın fırsat yakalamasına rağmen anlaşma yapmayı reddettiğini savundu.

03:25 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan Zayed Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen "olayda" 1 Asya uyruklu kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

03:17 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın ABD-İsrail'in ortak saldırısına misilleme olarak düzenlediği saldırılarda 137 balistik füze ve 209 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.

03:15 İsrail ordusu, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını duyurdu.

03:01 İsrail ordusu, İran'a düzenlediği yeni hava saldırılarında hava savunma sistemleri ve füze rampalarını vurduğunu ileri sürdü.

03:01 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, İran'ın BAE'deki ABD üslerine yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı gerçekleştirilen hava savunma müdahaleleri nedeniyle Cebel Ali Limanı'nda yangın çıktığını duyurdu.

02:55 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD ve İsrail'in sadece İran'a karşı değil, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve uluslararası hukuk düzenine karşı bir savaş açtığını belirtti.

02:53 Ürdün İçişleri Bakanlığı, İran'ın İsrail ve ABD saldırılarına karşılık vermesi sırasında ülke genelinde 73 düşen cisim ve füze parçası olayı kaydedildiğini, olaylarda yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

02:25 Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının "felaket sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulundu.

02:20 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ülkenin simge yapılarından Burj Al Arab'ın dış cephesinde yangın çıktığını açıkladı.

02:01 Katar, İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına karşı başlattığı misilleme saldırısında 65 balistik füze ve 12 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini, saldırılarda 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

01:51 ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı kararı, Cumhuriyetçi tabandaki Trump destekçisi MAGA (Make Amerika Great Again) hareketinin önde gelen isimleri tarafından "Bu saldırılar 'önce Amerika' yaklaşımıyla örtüşmüyor." denilerek tepkiyle karşılandı.

01:30 ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik saldırıların ardından bölgedeki gelişmeleri gerekçe göstererek ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 2 Mart'taki İsrail ziyaretinin iptal edildiğini açıkladı.

01:24 Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran tarafından düzenlenen saldırılarla eş zamanlı olarak Dubai Uluslararası Havalimanı'nda "bir olay meydana geldiğini" ve 4 kişinin yaralandığını duyurdu.

01:18 İran'da faaliyet yürüten Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Irak'taki askeri karargahlarından birinin, bu gece bir kez daha İran tarafından vurulduğunu iddia etti.

01:19 İsrail devlet televizyonu KAN, İran ile yürütülen son müzakerelerin, planlanan askeri operasyona hazırlık amacıyla bir "aldatma ve zaman kazanma" taktiği olduğunu öne sürdü.