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Dünya

İran yeni cumhurbaşkanını arıyor! Reformist Pezeşkiyan seçim yarışında önde

İran'da yapılan bir seçim anketine göre, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yüzde 49,5 ile reformist aday Mesud Pezeşkiyan önde görünürken muhafazakar aday Said Celili'nin oyu ise yüzde 43,9 oldu. Ankete katılanların yüzde 4,8'i ise henüz hangi adaya oy verecekleri konusunda karar vermediklerini açıkladı.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 13:27 - Güncelleme:
İran yeni cumhurbaşkanını arıyor! Reformist Pezeşkiyan seçim yarışında önde
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İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 3 Temmuz'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı.

PEZEŞKİYAN MI CELİLİ Mİ?

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 606 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa Pezeşkiyan ile Celili arasından kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 49,5'u reformistlerin adayı Pezeşkiyan'a, yüzde 43,9'u ise eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri muhafazakar aday Celili'ye oy vereceğini belirtti.

KARARSIZLAR

Anketteki katılımcıların yüzde 4,8'i oy kullanacağını ancak henüz karar veremediğini belirtirken yüzde 1,8'i ise "boş oy" kullanacağını söyledi.

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