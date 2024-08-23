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Dünya

İran yönetimi AB ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştiren İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran yönetiminin AB ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

IHA23 Ağustos 2024 Cuma 16:39 - Güncelleme:
İran yönetimi AB ile ilişkilerini geliştirmek istiyor
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İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Arakçi'yi Dışişleri Bakanlığı görevi için tebrik eden Borrell, küresel ve bölgesel gelişmelere bağlı olarak İran ile karşılıklı diyaloğun yeni dönemde de devam etmesini umduklarını belirtti.

AB İLE DİYALOG ÇAĞRISI

Bakan Arakçi ise görüşmede, bölgesel ve küresel sorunların çözümü noktasında Avrupa Birliği ile diyalog çağrısında bulunarak İran'ın ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu söyledi. İran'ın karşılıklı saygı çerçevesinde Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirmeyi memnuniyetle karşıladığını kaydeden Arakçi, "Her iki taraf da sorunları diyalog yoluyla çözebilir ve bu diyalog ortamının şekillenmesi AB'nin İran'a yönelik yanlış politikalarını düzeltmesine bağlıdır" ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ İLE İRAN DIŞ POLİTİKASI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Batı ile müzakerelere açık bir isim olarak biliniyor. Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı ve 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmada baş müzakereci görevlerinde bulunan Arakçi, anlaşmanın imzalanmasında önemli rol oynamıştı.

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