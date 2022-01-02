İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2022 Pazar / 29 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İran, yurt dışından Kovid-19 aşısı alımını durdurdu
Dünya

İran, yurt dışından Kovid-19 aşısı alımını durdurdu

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Behram Darayi, Kovid-19'a karşı üretilen ithal aşı alımının durdurulduğunu ve yerli aşıyı kullanacaklarını söyledi.

AA2 Ocak 2022 Pazar 16:56 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 16:57
ABONE OL

Darayi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ülkedeki aşılma çalışmaları ve kullanılan aşılarla ilgili bilgi verdi.

Muhabirin "İthal aşı yasaklandı mı?" sorusuna "Evet" cevabını veren Darayi, "Şu anda hiçbir şekilde yurt dışından aşı ithal etmiyoruz. Üçüncü doz için yerli aşıya güveniyoruz ve ihtiyacımızı karşılayacak kadar üretim olacağını düşünüyoruz." dedi.

Yerli üreticilerin aylık en az 15 milyon doz Kovid-19 aşısı üreteceklerini kaydeden Darayi, İran'ın ürettiği yerli aşıların Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) onay alması için de belgelerin hazırlanarak gönderileceğini ifade etti.

Gerekli aşıyı sadece yurt dışından ithal etmeleri halinde yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık bir bütçe gerektiğini aktaran Darayi, yerli aşı üretiminde ise herhangi bir sorun olmadığını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.