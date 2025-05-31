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Dünya

İran zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırdı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun, 408,6 kilograma yükselttiğini bildirdi.

AA31 Mayıs 2025 Cumartesi 16:39 - Güncelleme:
İran zenginleştirilmiş uranyum stokunu artırdı
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UAEA'nın her 3 ayda bir Yönetim Kurulu üyesi ülkelerle paylaştığı raporda, İran'ın yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu ciddi oranda artırmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Şubat 2024'teki son raporda İran'ın 274,8 kilogram olan yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum stokunu, 133,8 kilo artırarak 408,6 kilograma yükselttiğine dikkat çekildi.

Raporda görüşlerine yer verilen UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "İran, dünyada nükleer silaha sahip olmadan bu düzeyde zenginleştirme yapan tek ülke." ifadesini kullandı.

Grossi, bir kez daha Tahran yönetimine seslenerek, "İran'ı UAEA ile tam ve etkili bir şekilde işbirliği yapmaya acilen çağırıyorum." dedi.

  • UAEA
  • İran
  • uranyum zenginleştirme

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