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Dünya

İran’a ait İHA Huzistan eyaletinde düştü

İran’a ait bir insansız hava aracı Huzistan eyaletinde düştü.

IHA29.01.2020  00:22 - Güncelleme: 29.01.2020  00:22

İran’ın güneyinde yer alan Huzistan eyaletine bağlı Mollasani köyü kırsalına düşen İHA’nın teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı belirtildi. 

İran Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise Huzistan eyaletine düşen insansız hava aracının İsfahan ve Huzistan eyaletlerinde görev yaptığı sırada oluşan teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı ifade edildi. İran Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada düşen İHA’nın Şahid 129 olduğu belirtilerek, "Saat 12.25’te İsfehan ve Huzistan eyaletlerinde görev yapan İHA teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. İHA’nın öngörülen bir şekilde indirildiği bölgede herhangi bir can kaybı yaşanmadı" ifadeleri kullanıldı.

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