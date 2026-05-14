İran'a gizlice saldırdıkları ortaya çıktı! BRICS toplantısında gergin anlar

İran devlet televizyonunun haberine göre, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.

Erakçi, ABD/İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşa dair değerlendirmelerde bulunarak, "BAE'nin ülkeme karşı yapılan saldırılarda doğrudan yer aldığını söylemeliyim. Saldırılar başladığında, kınamaktan bile kaçındılar." diye konuştu.

BAE'nin ülke topraklarını İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin verdiğini savunan Erakçi, "Dün, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Abu Dabi'ye seyahat ettiği ortaya çıktı. Ayrıca bu saldırılara katıldıkları ve belki de doğrudan bize karşı hareket ettikleri de ortaya çıktı. Bu nedenle BAE bu saldırının aktif bir ortağıdır ve bu konuda hiç kuşku yok." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, İsrail ile olan ittifakının BAE'yi korumadığını belirterek, Abu Dabi yönetimine İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu.

BAE temsilcisinin uluslararası hukuktan söz ettiğine işaret eden Erakçi, "Ancak, lütfen bana uluslararası hukukun hangi maddesinin sebepsiz ve önceden kışkırtma olmaksızın bir saldırganlık eylemini desteklemenize izin verdiğini söyleyebilir misiniz?" sözleriyle BAE'ye tepki gösterdi.

NETANYAHU'NUN BAE ZİYARETİ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun BAE'yi gizlice ziyaret ettiği ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü aktarılmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.

Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.

İşte ABD/İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Japonya, Basra Körfezi'nde bekleyen Japonya bağlantılı bir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İran'daki görevimiz sona ermedi." diyerek İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bedeli ne olursa olsun Hürmüz Boğazı'nı kaybetmeyeceklerini belirterek, mülkleri olduğunu savunduğu boğazı "bir süre iyi değerlendirmediklerini" söyledi.

Hürmüz Boğazı'ndan dün geceden bu yana 30'dan fazla geminin, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin gözetimi altında geçiş yaptığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ülkesi ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş konusunda Çin'den yardım istemediklerini belirtti.

Tahran ile Pekin görüşmelerinin ardından bazı Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladığı belirtildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmeyeceklerini belirterek, "İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümünün olmadığını" söyledi.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattıkları saldırıların ardından Çin'in, Washington yönetiminin Körfez'deki müttefiklerine silah sattığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i ziyaretinde, bugün mevkidaşı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede Orta Doğu'da savaş, Tayvan meselesi ve ikili ticaret ve ekonomi konularının ele alınması bekleniyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkesine yönelik saldırılar devam ederken gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmesine sert tepki göstererek, "Büyük İran halkına düşmanlık etmek aptalca bir kumardır. Bunu yaparken İsrail ile gizli işbirliği yapmak ise affedilemez. İsrail ile işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek" açıklamasında bulundu.

00:01 BAE Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı'nın ülkeye ziyarette bulunduğu veya BAE topraklarında herhangi bir İsrail askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.